Le corps de Naby Soumah a été retrouvé vendredi, dans une voiture au parc d’automobile dans le quartier Kankan Koura, à quelques mètres du garage où il exerce son métier de vulcanisteur. La découverte a été faite par le propriétaire dudit parc.

«Chaque matin quand je viens, je contrôle tous les véhicules et en rentrant à la maison également. Ce matin comme d’habitude, j’ai tout contrôlé. Puisque c’était le vendredi, je suis parti à la prière et revenir. Je suis resté assis vers le soir, j’ai vu que l’une des portières de cette voiture n’était pas bien fermée et j’ai dit à un ami qui était proche de la voiture de bien fermer la porte. C’est ce dernier qui m’a alerté qu’il y a quelqu’un à l’intérieur. Je suis venu voir et j’ai trouvé que c’est un enfant qui était déjà mort, c’est ainsi que j’ai appelé le chef de quartier », a expliqué Aly Bamba.

C’est aux environs de 7 heures que le père du défunt dit s’être séparé avec son garçon:

«Il est venu prendre son petit déjeuner et partir au garage. C’est vers la soirée qu’on est venu me dire d’aller voir un enfant qui est décédé dans une voiture. Et effectivement, à mon arrivée, j’ai vu que c’était lui», a-t-il retracé.

Les causes de la mort de ce petit garçon de 6 ans ne sont pas encore élucidées. Les autorités policières ont affirmé que le corps ne contenait aucune trace de violences. Elles estiment que les enquêtes seront menées.

En attendant le corps a été remis à ses parents qui ont aussitôt procédé à son inhumation.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360.com