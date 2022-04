Me Dinah Sampil, l’un des avocats des anciens ministres du gouvernement Kassory Fofana, a fait savoir ce vendredi lors d’un point de presse que le recours qu’ils ont introduit pour obtenir la libération de leurs clients sera examiné mardi 19 avril 2022.

C’est un recours introduit suite à la réorientation du dossier à l’instruction par le procureur spécial près la CRIEF, alors que les messieurs avaient été inculpés et mis sous mandat de dépôt à la prison de Conakry. Pour les avocats des prévenus, la conséquence immédiate de cette décision doit être de reprendre le mandat de dépôt de ses clients et de procéder à leur libération. Pour les avocats des prévenus, la conséquence immédiate de cette décision doit être de reprendre le mandat de dépôt de ses clients et de procéder à leurs libérations.

« Avant la date du 11 avril, le procureur s’aperçoit que la procédure de flagrant ne peut pas prospérer dans ce dossier, il décide de changer l’orientation. Il prend sa belle plume et écrit aux avocats pour dire qu’il a décidé de réorienter le dossier en information. Nous n’y voyons pas d’inconvénients, mais il devait être conséquent avec lui-même parce que la conséquence de la procédure qu’il a envisagée, c’était la détention en plaçant nos clients sous mandat s’il change de procédure, il doit changer les effets également de cette procédure, c’est-à-dire procéder à la levée du mandat qu’il avait pris », a expliqué Me Dinah Sampil.

Les avocats qui ne comptent pas baisser les bras se sont félicités tout de même, du fait que le président de la Cour à accéder à une de leur demande. Il s’agit de la requête que les avocats ont adressé au premier président de la CRIEF, tendant à permettre d’organiser une audience au cour de laquelle ils demanderont la libération de leurs clients.

« Le président a bien voulu accéder à cette demande en autorisant que celle-ci (l’audience) puisse se tenir le mardi prochain (19 avril) », a-t-il annoncé.

Me Sampil ajoute que ce procès en référé est une fenêtre ouverte par laquelle ils vont profiter pour chercher la liberté de Kassory Fofana et cie. Libérer ces derniers, dit-il « dans les mains de celui qui la confisque de façon illégale, impitoyable et sans justificatif ».