La population de Boffa a bénéficié des tonnes de riz et de sucre, offertes par Louis Camara, un fils de la localité. La remise a eu lieu vendredi 15 avril 2022, dans la préfecture.

Un total de 35 tonnes de riz et 4 tonnes de sucre a été distribué aux habitants de Boffa et ceux vivant dans les sous-préfectures de Koba, Lisso, Kolia, Mankountan, Tamita, Douprou et Tougnifily.

Le geste de ce fils de la préfecture de Boffa, située en Basse-Guinée, s’inscrit dans un cadre social en manifestant sa solidaire à ceux qui sont dans le besoin, surtout en cette période de ramadan. Louis Camara, faut-il rappeler, n’est pas à son premier geste. Outre ce genre d’acte de générosité, l’homme d’affaires a participé remarquablement au développement socio-économique de son Boffa natal.

« C’est un grand ouf de soulagement en cette période ramadan doublé du carême chrétien. Que la population de Boffa reçoive un don de ce genre. C’est vraiment un acte salutaire qui nous réconforte à plus d’un titre en tant qu’autorité administrative. Tout en remerciant le donateur du geste, la garantie qu’on puisse donner, c’est d’acheminer ces denrées vers les localités cibles et s’assurer que les populations bénéficiaires entrent en possession de ces vivres à temps et conformément à la clé de répartition », a exprimé le colonel Mamadou Ciré Bah, Préfet de Boffa.

La clé de répartition a été transmise par Elhadj Mohamed Katy, représentant du donateur. Il a rassuré que le partage se fera en sorte qu’il n’y ait aucune discussion et que toutes les zones concernées entrent en possession de leurs vivres.

Le geste n’est pas une surprise pour les boffakas. C’est une habitude pour le donateur, a témoigné le secrétaire préfectoral des affaires religieuses : « Il a posé des actes humanitaires précédemment, très forts. Il a procédé à la rénovation de nos mosquées et a financé le pèlerinage à la Mecque, de beaucoup de sages parmi nous… », a rappelé Elhadj Mohamed Fadiga, qui a formulé des prières pour Louis Camara.

« Nous prions que Dieu protège le donateur contre ses ennemis ! Un fils de Boffa qui fait un don de cette valeur, procure chez nous une grande joie et un soulagement en cette période de partage », s’est réjouie madame Diallo Fatoumata, bénéficiaire.

Louis Camara, le DG de Kamsar Petroleum, a mené plusieurs activités en faveur de la préfecture de Boffa, parmi lesquelles il faut citer : la rénovation de trois mosquées dans la ville ; la distribution de kits sanitaires aux agents de la protection civile et à la population de Boffa ; la contribution financière apportée à l’Etat dans la lutte contre le Covid-19. A cela s’ajoute le soutien au Syli national à travers le comité national de soutien au Syli national dans les cadres 2019 et 2022.