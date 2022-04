Le président du parti Union des Forces Démocratiques (UFD) ne croît pas à l’indépendance du Conseil National de la Transition dans sa prise de décisions. Alors que le président de la transition a dit à qui veut l’entendre que c’est le CNT qui est chargé de définir la durée de la transition, Mamadou Bah Baadiko estime que cette institution est dépendante du CNRD.

L’ancien député justifie sa position par la procédure qui a conduit à la composition de l’organe que dirige Dansa Kourouma.

«Le CNT, la façon dont il a été mis en place, nous am

ène à dire que c’est un organe dépendant du CNRD. Il ne pourra rien sortir qui n’arrange pas le CNRD (…)», a déclaré le leader de l’UFD au micro des journalistes de la radio Fim.

Sur la base des actions que posent les autorités de la transition sur le terrain, Baadiko redoute un agenda caché derrière.

«Tout se passe comme si on veut installer un autre pouvoir à la fin de cette transition. On a le droit de douter parce qu’on ne sait pas qui nous dirige et on ne sait pas où on va», a enchaîné M. Bah.