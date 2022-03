La direction du bureau national de la jeunesse a animée une conférence de presse ce mercredi 16 mars pour annoncer s’être désolidarisée de toutes les prochaines actions qui seront entreprises par le ‘’clan’’ de Kassory Fofana, que les membres qualifient d’illégal, au sein du parti.

Le bureau national de la jeunesse du Rpg a attiré les attentions sur la mise en place de ce qu’il a appelé un ‘’fameux conseil provisoire dirigé par l’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana. Selon les membres, ceci « découle d’une logique de violation des textes fondateurs et juridiques de notre parti. Pour atteindre leur objectif, ces dirigeants présomptueux font envahir le siège du Rpg Arc-en-ciel par des mercenaires et loubards, dans le seul but de générer des troubles et de désorienter l’essentiel des principaux cadres de notre institution. »

« Nous rappelons, poursuivent-ils, qu’à la suite de notre requête visant la suspension de toutes formes d’activités liées à une éventuelle installation du président du Conseil exécutif provisoire dont nous détenons la décharge, certains membres minoritaires ont tenu à défier les recommandations du Bureau national de la jeunesse à l’attention du Bureau politique national du Rpg Arc-en-ciel.»

Plus loin, le bureau estime que les transgressions des textes fondateurs et juridiques du parti risquent de conduire à l’implosion du parti. Raison pour laquelle, «nous demandons aux vaillants militants et sympathisants du Rpg Arc-en-ciel à se tenir débout et de rester vigilants pour empêcher cette violation grave des principes de notre parti pour lequel de nombreux sacrifices ont été consentis. Nous tenons à rappeler aux fidèles militants, que le professeur Alpha Condé reste et demeure le seul président du parti », ont ajouté ces jeunes.

Pour l’heure, la santé du président Alpha Condé reste et demeure leur seul préoccupation du moment, ont-ils conclu.