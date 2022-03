L’échange sur les assises nationales prévues le 22 mars prochain, a été l’un des points importants de la rencontre entre le ministre Mory Condé et les acteurs politiques ce mercredi, au siège du département. Avec le FNDC politique par exemple, ce sujet a été de plus en plus développé, outre celui sur le cadre de dialogue et la récupération des biens publics.

Au sortir de la rencontre, Lansana Kouyaté, le porte-parole de circonstance, a déclaré que les échanges étaient axés sur ce cadre de dialogue politique tant réclamé par les leaders politiques guinéens. «Depuis quelques temps, il a reçu coup par coup beaucoup de partis. Parce que c’est par ça qu’il y a aura compréhension et entente. On va amoindrir les gens et on aboutira à la transition apaisée dont on parle tant…», a souhaité le président du PEDN.

A l’en croire, le second point qui était inscrit à l’ordre du jour, « c’était bien naturellement les assises qui créaient quelques incompréhensions. Le ministre nous a donné les explications les plus claires et nous avons compris», a-t-il dit.

Le troisième point: « c’est la fameuse CRIEF, la moralisation de la vie guinéenne. Et je crois qu’on s’est entendu », a conclu ce membre du FNDC.