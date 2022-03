Dans le cadre de réglementer le patrimoine bâti public, la Direction générale de cette entité invite tous les détenteurs de baux emphytéotique et de baux à construction de se présenter le lundi 21 mars 2022 à la Direction générale du patrimoine bâti public. Ils doivent être munis des documents de bail et de tous les documents y afférents, pour une opération de vérification, indique la direction générale.

Le communiqué de la Direction générale du patrimoine bâti publié à la télévision nationale ce mardi 15 mars 2022 précise que cette opération de vérification s’étendra sur toute l’étendue du territoire national. Mais elle débutera par le grand Conakry.

Ci-dessous le communiqué de la direction du patrimoine bâti.

« Dans le cadre de l’assainissement du répertoire du patrimoine bâti public de l’Etat guinéen et de la relecture des contrats des baux, la direction générale du patrimoine bâti public invite tous les détenteurs de baux emphytéotiques et des baux à construction de bien vouloir se présenter à la direction à partir du lundi 21 mars 2022 minus desdes documents suivants : le contrat de bail avec tous les documents y afférents, une pièce d’identité, deux photos d’identité. Cette opération de vérification qui s’étend sur toute l’étendue du territoire national va couvrir pour la première étape le grand Conakry à savoir Conakry, Dubreka et Coyah. La direction générale du patrimoine bâti public sait compter sur le sens élevé de responsabilité de chacun et de tous».