La société Webb Fontaine à travers le Guichet Unique du Commerce Extérieur de (GUCEG), vient d’initier une formation de 2 jours à l’attention du personnel de la Société Navale Guinéenne (SNG). Ce renforcement de capacité s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation des opérations portuaires et logistiques.

Durant ces deux jours de partage d’expérience avec les équipes de la société navale Guinéenne, les experts de Webb Fontaine Guinée ont exposé plusieurs solutions innovatrices dans le secteur portuaire à travers la plateforme du GUCEG. Il s’agit notamment des fonctionnalités liées à la gestion des escales navires et des manifestes des marchandises conventionnelles et en vrac, etc.

« Nous avons aussi abordé des questions liées à la création des demandes d’escales navires ; la recherche et consultation des voyages et avis d’arrivée des navires ; le suivi des dossiers de voyages ; à l’enregistrement des manifestes à la douane via le GUCEG, aux dossiers manifestes et la création et soumission des manifestes à partir d’une escale navires », indique Etienne HABA, analyste qualité à Webb Fontaine Guinée.

Depuis la mise en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée, la société Webb Fontaine Guinée ne cesse de multiplier des séances de formation à l’attention des différents acteurs intervenants dans le commerce extérieur. L’objectif est de permettre une meilleure appréhension des mécanismes de l’ensemble du processus de digitalisation des opérations. Cette dernière, à l’endroit du personnel de la Société Navale, vise à contribuer à la poursuite du déploiement de la plateforme du GUCEG et du renforcement des capacités au sein de cette entité.

« La formation s’est bien déroulée. Je pense qu’il faut encourager ces initiatives qui permettent aux acteurs portuaires et maritimes de s’enquérir des techniques de la nouvelle plate-forme logistique. Je remercie la direction de Webb Fontaine, de la Société Navale Guinéenne et particulièrement le formateur, Monsieur Étienne HABA pour ses brillants exposés. Nous partons avec une note très satisfaisante », exprime Richard KEITA, Chef service Consignation et Transit de la Société Navale.

Pour rappel, c’est en septembre 2019, que l’Etat Guinéen dans l’objectif de faciliter, moderniser et sécuriser les opérations du commerce extérieur, a opté pour la solution du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée. Ce projet de réforme majeur est à la fois bénéfique pour la Guinée et l’ensemble des partenaires intervenant dans l’import-export.