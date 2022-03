Le colonel Mamadi Doumbouya a instruit la cessation de toute activité sur le site de Simandou, la semaine dernière, lors du conseil des ministres. Cette décision fait suite à la non mise en œuvre de l’exploitation du gisement en tenant compte des intérêts de la Guinée, malgré une requête en date de décembre 2021, qu’il avait faite relative aux questions posées aux divers acteurs et la clarification du mode opératoire dans lequel les intérêts de la Guinée seront préservés.

« Nous sommes en discussion avec le gouvernement guinéen et soutenons son point de vue selon lequel le co-investissement et le co-développement des infrastructures ferroviaires et portuaires sont la meilleure façon de développer les projets miniers de Simandou (…) », a répondu le patron du projet Simandou, à travers un écrit.

Bold Baatar a souligné par endroits que cela garantit le développement rapide de l’ensemble des ressources de Simandou selon des normes de classe mondiale, et d’une manière qui apporte des avantages durables à l’État et au peuple de Guinée.

« Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement et avec toutes les autres parties pour créer la structure appropriée pour faire avancer le projet Simandou dans l’intérêt de la Guinée et de toutes les parties prenantes. Cette approche peut créer un « couloir de prospérité », et ainsi mieux connecter les communautés et ouvrir la porte à de nouvelles entreprises qui pourraient utiliser les infrastructures ferroviaires et routières, par exemple, pour que les agro-industries transportent leurs produits rapidement et à moindre coût vers Conakry », a ajouté le chef exécutif de Copper, Rio Tinto.

« Nous nous conformons à la directive gouvernementale d’arrêter les travaux sur le corridor d’infrastructure, mais restons engagés aux côtés de nos partenaires, pour se mettre d’accord sur solution pour les infrastructures, finaliser les voies de développement, et pour que les travaux se poursuivent à grande vitesse.»