La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), a décidé d’ouvrir une procédure judiciaire qui concerne Mamadou Cellou Dalein Diallo, dans l’affaire de vente d’Air Guinée. Ce mercredi 16 février 2022, le vice coordinateur de la cellule de communication de l’Ufdg a fait savoir le parti Union des forces démocratiques de Guinée attendait avec beaucoup ‘’de patience’’, cette décision.

« Vous savez sur ce sujet, le président Cellou Dalein a fait l’objet de beaucoup de calomnies depuis des années maintenant, c’est à ce titre que nous nous réjouissons et que nous souhaitons vivement l’ouverture de ce procès que nous espérons juste et équitable. Nous espérons qu’à l’issue de ce procès, monsieur Cellou Dalein Diallo va être blanchi parce que, ne se reprochant de rien et après c’est nous qui en sortirons victorieux», soutient Joachim Baba.

À la question de savoir si l’ouverture de cette procédure judiciaire contre le président de l’UFDG ne serait pas une méthode pour l’écarter aux prochaines échéances électorales, le vice coordination de la cellule de communication du parti n’a pas apporté de commentaires. Cependant, Joachim Baba affirme que la formation politique dirigée par l’ancien premier ministre se réjouit davantage que les autorités « acceptent la judiciarisation de ce dossier. Nous sommes contents qu’il soit sur la table de la CRIEF.»

Reste à savoir si après cette enquête judiciaire, le président de l’Ufdg sera ‘’inculpé’’ ou pas.