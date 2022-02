C’est le procureur spécial près la Cour de Répression des infractions économiques et financières (CRIEF), qui a fait cette annonce mardi 15 février.

Aly Touré a fait savoir que ce dossier concerne la vente du Boeing 737 DASH 7 et d’autres importantes pièces de rechanges, le bail de l’immeuble abritant le siège d’Air Guinée, les installations d’Air Guinée à l’aéroport.

L’ouverture de la procédure vise principalement entre autres :

M. Cheick Ahmed Camara, l’ex ministre de l’Économie et des finances;

M. Ibrahima Camara, Directeur de l’unité de privatisation du ministère de l’économie et des finances;

M. Mamadou Sylla, opérateur économique;

Et M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, ex ministre des transports et des travaux publics.

La décision, à en croire le magistrat, est annoncée après analyse du rapport d’audit.

«Le parquet a requis l’ouverture d’une information pour les faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité […]», dévoilé Aly Touré.