Le ministre Secrétaire général à la présidence a procédé à la remise officielle de la Maison de la presse provisoire, ce mardi 15 février 2022, aux journalistes guinéens, à travers la ministre de l’information et de la communication.

Jusqu’à ce jour, la maison de la presse était située à Kipé, dans la commune de Ratoma. Elle déménage aujourd’hui pour le quartier Minière dans la commune de Dixinn. C’est un complexe moderne qui faisait partie du patrimoine de l’État récupéré par le CNRD.

« Le président me charge de vous dire que désormais cette maison est là vôtre. La maison de la presse guinéenne. Il vous demande humblement d’en faire bon usage et de travailler dans cette maison conformément à l’éthique et aux principes de votre métier. Il vous demande de travailler dans la plus grande responsabilité. Le CNRD ne sera pas une entrave au travail des journalistes dans ce pays », a souligné le Colonel Amara Camara, Secrétaire général du gouvernement de la transition.

La nouvelle maison de la presse est composée d’un bâtiment principal, d’une annexe et une piscine. Le Colonel Amara Camara a rappelé à l’occasion de la cérémonie de remise que depuis quelques semaines, le CNRD a lancé une opération de récupération des domaines de l’État. C’est dans sens que ce bâtiment est revenu dans le portefeuille du gouvernement.