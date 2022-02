Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), est visé par l’ouverture d’une procédure de la Cour de Répression des infractions économiques et financières (CRIEF), dans le dossier de vente de l’avion Air-Guinée. Cellou Dalein Diallo sera entendu en tant qu’ancien ministre des Transports et des travaux publics à l’époque des faits.

Dans un communiqué publié dans la soirée du mardi 15 février, la cellule de communication de l’Ufdg a invité ses militants, sympathisants et les communicants du parti à s’abstenir de tout commentaire sur ce sujet d’actualité jusqu’à nouvel ordre.

La cellule de communication de cette formation politique souligne que des instructions seront données par la direction pour la conduite à tenir. Par la même occasion, elle invite ses militants à rester sereins et à ne pas céder à la panique. Elle rassure tout de même que Cellou Dalein Diallo et ses collaborateurs n’ont rien à se reprocher et se disent heureux que le dossier soit transmis à la CRIEF pour que lumière jaillisse sur cette affaire.

Amadou Tidjane Diallo