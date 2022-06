À travers une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 15 juin 2022, le Syndicat des Acteurs de la Monnaie Électronique (SAMEL- Guinée), a annoncé la décision de lancer une grève générale illimitée sur toute l’étendue du territoire national, à partir du lundi 20 juin prochain. Il demande à la population de prendre les dispositions nécessaires avant le jour-j.

Dans leur déclaration lue par Lanciné Fofana, secrétaire en charge des négociations et conflits au SAMEL-GUINÉE, les acteurs de la monnaie électronique, ont d’abord demandé à Orange Guinée :« La levée de suspension de tous les numéros suspendus, nous demandons 50% de commissions sur les de retrait, l’affichage de l’identité d’u client avant la confirmation, la création d’une plateforme multi-acteurs (orange, ADMEG et SAMEL-GUI), l’arrêt du prélèvement des 18% sur nos commissions et le remboursement des 18% prélevé depuis le 1er juin 2022.»

Par la suite, ils ont fait savoir que la plupart des agents de PDV qui font orange money, sont des pères et des mères de famille, des diplômés sans emploi et même des étudiants qui, à travers cette activité paient les frais liés à leur scolarité. «Sans oublier que nous payons des taxes, le loyer etc….»

C’est dans cette lancé, précise le secrétaire en charge des conflits et négociations «que le SAMEL GUINÉE décide de lancer une grève générale illimitée sur toute l’étendue du territoire National à partir du lundi 20 juin 2022 Orange (Dépôt, retrait, transfert crédit, activation et réactivation des puces).»

Le SAMEL Guinée a mis cette occasion à profit pour lancer un appel à tous les agents de PDV: «Nous leur demandons de respecter le mot d’ordre de grève et que d’autres jours de grève seront énoncés pour les jours qui suivent si nos revendications ne seront pas prises en compte.»