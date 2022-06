Le président du parti Guinée pour le développement et l’équilibre (GDE) s’est exprimé sur la décision du FNDC de lancer une manifestation de rue le 23 juin prochain sur toute l’étendue du territoire. Aboubacar Soumah a dévoilé l’opposition de sa formation politique face à une quelconque protestation.

«Nous avons voulu que toute personne qui peut apporter quelque chose, soit là. Les forces vives, c’est tous les acteurs sociaux, syndicaux…Les forces vives ont été créées pour faire tout pour qu’il y ait la paix dans le pays», a-t-il dit.

Sur la manifestation du FDNC : «Nous n’avons pas été contactés ni associés pour cette manifestation. Donc nous n’avons aucune position par rapport. Nous sommes contre les manifestons.»

Aboubacar Soumah estime que la volonté est qu’il y ait une véritable force vive du pays : «Et que nous engagions des démarches auprès du CNRD qui est l’organe d’organisation et gestion pendant cette transition, et qu’on se retrouve autour de la table, qu’on discute de toute les questions. Si ce refus est catégorique et constaté par tous les bons guinéens, en ce moment, le droit de manifester est consacré» a-t-il conclu, dans l’émission les GG ce mercredi.