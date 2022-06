Pour succéder à la jeune star barcelonaise Pedri, lauréat en 2021, le célèbre média italien Tuttosport vient de dévoiler la liste des 100 jeunes joueurs nommés pour le Golden Boy2022. Ilaix Moriba et autre jeune guinéen figurent sur cette prestigieuse liste…

Équivalent du ballon d’or des moins de 21 ans, le Golden Boy a révélé au fil des ans, des très grandes stars du football européen. Entre Haaland (2020), Joao Felix (2019), de Light (2018), Mbappé (2017), Sterling (2014) ou encore Pogba (2013), son palmarès est resté prestigieux au fil des ans.

Cette année, il y’a encore du très beau monde. Adeyemi (Dortmund), Elanga (Manchester United), Fati, Gavi (Barcelone), Gravenberch, Musiala (Bayern) ou encore Ilaix Moriba. Le jeune milieu de terrain guinéen qui s’épanouit depuis des mois du côté de Valence confirme son rang. Moustapha Eladji Cissé, une autre pépite guinéenne évoluant cette fois du côté de la Série A, intègre le lot. Le jeune attaquant de l’Atalanta continue de grandir et de surprendre.

Les 100 nommés

