Webb Fontaine Guinée à travers la Direction du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), a procédé mardi, 14 juin 2022 à la remise d’un lot d’équipements informatiques au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage afin de faciliter le processus de digitalisation des demandes d’obtention des licences d’importations des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

Dématérialiser, simplifier et sécuriser toutes les opérations liées au Commerce Extérieur en République de Guinée, telle est la mission de la société Webb Fontaine Guinée à travers le projet du GUCEG. La remise de ces équipements informatiques à la Direction des Services Vétérinaires (DNSV), du ministère de l’Élevage, entre dans la concrétisation de cet engagement contractuel entre la société et l’État Guinéen.

La cérémonie de remise de ces outils informatiques a eu lieu au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, en présence des cadres de ce Ministère et de celui du Budget.

Prenant la parole à cette occasion, la Cheffe de Cabinet du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, a tenu à remercier le donateur pour le geste qui va sans nul doute faciliter les pratiques dans la délivrance des licences d’importation des produits vétérinaires en Guinée.

« Nous ne pouvons pas vous remercier pour l’accompagnement et l’aide que nous recevons. Nous devons protéger nos agriculteurs et nos éleveurs parce qu’ils sont le socle de notre société. Avec la grippe aviaire qui sévit actuellement dans notre pays, la dématérialisation, la facilitation et la sécurisation des opérations d’importations des médicaments pharmaceutiques vétérinaires, arrive vraiment au moment opportun. Cela va nous permettre d’être plus efficace et travailler encore plus en harmonie avec nos objectifs d’amélioration du cadre de vie et de travail de nos éleveurs et agriculteurs », exprime Fatoumata BANGOURA.

Avant la Direction des Services Vétérinaires, plusieurs autres entités concernées par le Commerce Extérieur, ont également été dotées des mêmes outils informatiques pour être ensuite connectées sur la plateforme du GUCEG. Il s’agit notamment du Service DDI/DDE, du Port Autonome, de la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament, etc.

« On ne peut que féliciter Webb Fontaine pour cet appui logistique aux différents départements et leur implication dans l’amélioration du Commerce Extérieur en République de Guinée. Cela, à travers la dématérialisation d’une bonne partie des procédures et opérations liées à l’importation et à l’exportation », indique pour sa part Mahawa Touré, Cheffe de Cabinet du Ministère du Budget.

La réalisation de cette promesse contractuelle est un ouf de soulagement pour le Directeur Général du GUCEG. Dorénavant, toutes les soumissions des demandes d’importation des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire vont être complètement dématérialisées jusqu’à la délivrance de la licence.

« C’est un honneur pour moi aujourd’hui, de sceller l’adhésion de la Direction Nationale des Services Vétérinaires à la plateforme du GUCEG. Cela sous-entend la dématérialisation du visa et des différentes licences pour tous les services vétérinaires. Ces matériels informatiques serviront pour faciliter le processus d’accès à la plate-forme, afin de fluidifier et d’accompagner la prise en charge des dossiers pour les exportateurs et les importateurs », précise Mamoudou DIANE.

Cette intégration des licences d’importations des produits vétérinaires dans la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée, traduit la volonté des autorités à faire de la Guinée une référence dans le Commerce Extérieur.