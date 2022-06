Dans un document publié ce mercredi 15 juin 2022, le parquet général de la Cour d’Appel de Conakry informe l’opinion nationale que dans la soirée du 14 Juin 2022 aux environs de 16h à 17 h au quartier Lambanyi, commune de Ratoma, Abdourahamane Diallo, âgé de 29 ans, a été victime de coups et blessures volontaires à l’aide d’une arme blanche (couteau) de la part de Kadiatou Kanté, célibataire âgée de 23 ans, mère d’un enfant, pâtissière domiciliée au quartier Simanbossia, commune de Ratoma.

La cellule de communication du parquet général annonce à cet effet que cette altercation fait suite à un refus de donner le transport de Kadiatou Konaté. C’est cette situation qui a conduit à la fille de poignarder son amant dont le corps se trouve actuellement à l’hôpital Ignace Deen pour des fins d’autopsie:

«Cette situation, selon les informations remontées à notre parquet, serait partie d’une altercation entre la victime Abdourahamane Diallo, taximètre (taxi-moto) et dame Kadiatou Kanté autour des frais de transport qui s’élèveraient à vingt mille francs guinéens (20.000 GNF). Conduit dans un état comateux par les services de Police Judiciaire sous la direction du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn, Abdourahamane Diallo a été référé d’urgence à plusieurs services hospitaliers de proximité avant de rendre l’âme plus tard. le Parquet Général informe que le corps de la victime est actuellement à la morgue de l’hôpital Ignace Deen pour des fins d’autopsie. Et, dame Kadiatou Kanté est actuellement placée dans les locaux disciplinaires de garde à vue pour des fins d’enquête. Elle sera déférée dès aujourd’hui au parquet compétent pour une ouverture d’information judiciaire», mentionne le communiqué.