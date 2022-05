Après avoir pris acte des 3 ans pour la durée de la transition adoptées par le CNT, le CNRD a interdit toutes manifestations de rue jusqu’à la veille des élections qui marqueront la fin de la période transitoire. Des organisations de la société civile guinéenne et certaines formations politiques, ne comptent se plier à cette décision. Par ailleurs, l’ancien ministre de la réconciliation nationale a invité les uns et les autres à la retenue.

«Il faut que les gens fassent preuve de retenue et de sagesse. Les manifestations et les répressions massives qui les ont accompagnées ont endeuillé des centaines, voire des milliers de familles guinéennes. Rares sont les manifestations, dans les années antérieures, qui ont été organisées sans qu’il n’y ait au bout du compte, des personnes tuées, des personnes handicapées à vie et des personnes incarcérées», a conseillé Bah Oury.

Pour ce membre de la commission de la réconciliation nationale, les Guinéens doivent comprendre qu’actuellement, ils traversent «une période trouble» de de leur histoire. Pour lui, c’est une autre raison pour laquelle «tous les acteurs majeurs et responsables doivent faire preuve de retenue et mettre devant l’intérêt du pays. Nous n’avons pas fini de panser les blessures. Des personnalités d’hier sont devant la justice pour des crimes de sang, d’autres sont pour le moment dans le processus dans lequel tout le monde sera impliqué, c’est-à-dire les deux bords. Dans le contexte actuel personnellement et au nom de l’UDRG, nous demandons aux gens de faire preuve de sang-froid, de retenue et de sérénité en mettant l’intérêt du pays en avant.»

Par ailleurs, Bah Oury estime qu’il est ‘’absurde’’ qu’à tout bout de champ, des responsables politiques menacent de recourir à des manifestations de rue pour se faire entendre.

«Nous avons d’autres mécanismes de médiation pour se faire entendre sans recourir à l’utilisation excessive des manifestations au risque de banaliser ces manifestations aux yeux de l’opinion et que celles-ci apparaissent comme une menace de prise en otage de la société. De part et d’autres, il est temps que les gens fassent preuve de maturité et de responsabilité.»