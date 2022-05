Maintenu en Ligue 1 avec Clermont à une journée de la fin du championnat, Mohamed Bayo a été une pièce fondamentale de cette prouesse. Néanmoins, l’attaquant guinéen a évoqué sa saison et touché les aspects sur lesquels il a progressé…

Pour sa première saison dans l’élite du football français, le Clermont Foot a décroché son maintien en Ligue 1 ce samedi soir malgré la défaite (1-0) à Strasbourg, à une journée de la fin du championnat.

L’attaquant guinéen a exprimé toute sa joie de pouvoir continuer a montré son talent en Ligue 1 française : « Énormément de joie. On n’était jamais monté en Ligue 1, on n’avait pas un effectif des plus solides comparés aux autres équipes. Et finalement, on l’a fait. Et je suis content d’avoir maintenu mon club formateur en Ligue 1. Oui, on est conscient qu’on est en train d’écrire l’histoire du club. Il y a beaucoup d’émotions. Je suis heureux pour les dirigeants, le coach, les supporters, on l’a fait. On va aller fêter ça avec nos supporters (contre Lyon, samedi prochain). On va se remettre au boulot pour leur offrir une victoire.»

Mohamed Bayo avec ses 13 buts et 5 passes décisives a appris en Ligue 1 qu’il juge bien plus compliqué. Il sait cependant qu’il doit continuer à progresser. De sa propre bouche, il a fait son bilan à la veille de ce match perdu contre Strasbourg : « J’ai progressé, j’ai appris à encaisser les coups, avoir des défenseurs rugueux. Aussi avoir un peu plus d’expérience, plus de malice, plus se démarquer, parce que les défenseurs sont deux fois plus malins qu’en ligue 2. On voit vraiment clairement la différence. Elle (ndlr la ligue 1) m’a beaucoup apporté, je suis vraiment content de l’avoir joué avec Clermont… »

