Alors que plusieurs acteurs politiques ont fustigé la sortie du CNRD appelant l’ensemble des acteurs sociaux et politiques à circonscrire aux sièges de leurs formations toute forme de manifestation ou regroupement, Lansana Kouyaté, quant à lui, trouve cette décision totalement justifiée.

Pour le président du Parti de l’Espoir de Développement National (PEDN), cette décision des nouvelles autorités évite au pays de revivre le scénario de 2009: «Rapellez-vous au temps du CNDD, il y a des interruptions d’activités de marche. A chaque fois qu’il y a une transition c’est le même phénomène et d’ailleurs la vie des partis avait hachée durant les premières transitions parce que c’est un jour accepté, l’autre jour interdit et finalement on est allés à ces élections de 2010 avec beaucoup d’incertitudes parce que c’était découpé en morceaux. Aujourd’hui quand ils nous disent de rester dans nos sièges, les sièges sont faits pour ça. Il n’y a pas dix-mille choses à dire. Acceptons la règle du jeu parce que le pays a besoin de calme et de tranquillité.»

À en croire Lansana Kouyaté, privilégier la quiétude sociale est la priorité de son parti: « Qu’on ait nos convictions c’est certain que le débat viendra quand tout rentrera en ordre. Il y aura des débats mais pour l’instant la Guinée a besoin de paix. Ce n’est contre personne, mais c’est pour une Guinée qui veut se relever en reconnaissant tout ce qu’il avait comme faiblesse et en les corrigeants.»