À travers un communiqué rendu public ce jeudi 14 avril 2022, la Coordination nationale du FNDC a dit avoir pris bonne note du décret du président de la transition, en date du 6 avril, annonçant la création d’un cadre de dialogue inclusif, sous la responsabilité du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Pour sa participation à ce dialogue, elle n’a pas hésité à poser des conditions au colonel Mamadi Doumbouya.

La Coordination Nationale du FNDC a remercié le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation pour, dit-elle, son invitation à prendre part à la cérémonie inaugurale du cadre de concertation ce vendredi 15 avril 2022. Elle a par la suite salué «le sens d’écoute du président de la transition» sur la nécessité de création d’un cadre de dialogue entre les autorités de la transition et les forces vives de la nation.

Cependant, lit-on dans ledit communiqué : «Par souci de contribuer à la réussite du dialogue annoncé, la Coordination nationale du FNDC réitère ses recommandations suivantes comme préalables à sa participation. Il s’agit :

1- La mise en place d’un cadre de dialogue permanent regroupant le CNRD, le Gouvernement, le CNT, les Partis politiques et la Société Civile en présence du G5 (des diplomates) ;

2- Le FNDC souhaite que le cadre de dialogue soit supervisé par la CEDEAO à travers un facilitateur désigné par l’institution sous-régionale.

3- Le FNDC souhaite que les questions liées à la durée de la transition, à la rédaction de la constitution, au processus électoral et à la justice pour les victimes de la lutte contre le troisième mandat de Monsieur Alpha Condé soient prises en compte dans l’agenda des thématiques à aborder pendant le dialogue.

4- Par devoir de transparence et de responsabilité dans la conduite de la transition, le FNDC réitère son souhait de publication de la liste nominative des membres du CNRD qui est le principal organe de gestion de la transition.»

Par ailleurs, elle dit encourager le président de la transition à poursuivre «les efforts pour aboutir à la mise en place d’un cadre de dialogue acceptable et productif.»