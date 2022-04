L’ex porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Mamadou Alpha Barry, était devant la chambre spéciale militaire de la Cour d’appel de Conakry ce jeudi 14 avril 2022, pour l’examen de sa demande de mise en liberté dans l’attente de la décision définitive de la Cour suprême.

Condamné à 4 ans de prison ferme pour vol aggravé, le col Mamadou Alpha Barry a passé deux années et quelques jours en prison et a payé 50 millions sur les 140 millions initialement prévus. Pour l’avocat de la défense, Me Abdoulaye Keïta, le colonel offre en garantie de s’acquitter du reste du montant, sa maison située en banlieue de Conakry.

« Nous vous demandons humblement qu’il vous plaise, dans votre délibération, de vous ajouter aux avocats de la défense. La prison est très dure madame la présidente », a plaidé me Abdoulaye Keita.

Me Salifou Béavogui a également suivi son homologue en demandant à la présidente d’ordonner d’office la libération du colonel Mamadou Alpha Barry assorti de la garantie indiquée.

La partie civile n’est cependant pas favorable à une mise en liberté provisoire du Colonel avant l’arrêt définitif de la chambre de cassation et le remboursement du montant restant: « Actuellement, nous sommes sans garantie, c’est pourquoi nous avons donné un avis défavorable à cette demande de liberté provisoire. La partie civile souhaite être rétablie dans ses droits après tous les jugements ».

Le ministère public quant à lui, a requis par la voix de M. Alseny, l’irrecevabilité de la demande de mise en liberté provisoire: « Je ne vois aucune motivation qui pourrait vous convaincre d’accepter cette demande. Ne vous prêtez pas à ce jeu. Prenez-vous à ce que dit la loi. En ce qui nous concerne, rejetez cette demande. Et les renvoyer à mieux se pourvoir ».

Rappelons que cette requête est motivée par l’esprit de l’article 244 du Code de procédure pénale. Cette disposition permet à un condamné de demander une mise en liberté si cette condamnation fait l’objet d’un recours à la Cour suprême.

Me Salifou Béavogui explique : « Une demande de mise en liberté peut être adressée à toute phase de la procédure aux juges d’instruction, aux cours et tribunaux lorsqu’un arrêt est intervenu et que cet arrêt fasse l’objet d’un pourvoir en cassation devant la cour suprême. »

L’audience est renvoyée pour le jeudi 21 avril 2022, pour décision être rendu. Le col Mamoudou Alpha Barry, recouvrera-t-il sa liberté ? C’est à la présidente de la chambre d’en décider en toute indépendance.