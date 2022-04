Me Djibril Kouyaté l’avocat de l’ancien ministre du budget Ismaël Dioubaté a dénoncé ce vendredi 15 avril 2022, la détention de son client à la maison centrale de Conakry, malgré l’arrêt rendu par la Cour suprême (CS) ordonnant sa mise en liberté.

C’est lors d’un point de presse organisé par le collectif des avocats de Kassory Fofana et ses anciens ministres que le bâtonnier a dénoncé la non-exécution de l’arrêt rendu par la chambre de cassation de la cour suprême.

Cette liberté conditionnelle avait été garantie par la mise en gage d’un bâtiment de monsieur Dioubaté. Mais le procureur spécial près la CRIEF a estimé qu’il fallait examiner les dossiers de la maison. C’est cette attitude que Me Djibril dit ne pas comprendre.

«Ce que nous n’avons pas compris dans l’affaire du ministre Ismaël Dioubaté et que nous tenons à dénoncer… Sa libération avait été ordonnée par la Cour, monsieur le procureur spécial s’est pourvu en cassation, la Cour Suprême s’est prononcée sur la libération, mais on apprend que l’arrêt de la Cour Suprême n’est pas encore exécuté parce que le procureur aurait trouvé qu’il faille expertiser le bâtiment (objet offert en garantie). Ça, nous n’avons pas compris et nous ne saurons pas donner une interprétation juridique à cet acte de monsieur le procureur. C’est pour cela, au vu de la violation de la loi que nous avons devant nous, nous ne pouvons pas nous taire», a annoncé l’avocat de l’ancien ministre du Budget.