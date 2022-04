Selon le compte-rendu du conseil des ministres, Mamadi Doumbouya s’est interrogé sur comment ‘’le gouvernement peut rapidement produire des résultats en étant administrativement lent ?’’ Suite de cette interrogation, le président de la transition a invité le ses ministres à mener des réflexions rapides pour adapter les anciennes procédures administratives en place et explorer les options de procédures dérogatoires ou simplifiées, le cas échéant introduire des propositions de réformes législatives.

Par la même occasion, le Colonel a rappelé que les ministres doivent prendre la responsabilité «entière» de la gestion administrative et financière de leurs ministères, et ce, en tenant compte du fait qu’ils sont «administrativement et pénalement responsables de la bonne ou la mauvaise gestion» de leurs départements.

Le président de la transition a fait savoir aux ministres qu’ils sont entièrement responsables de la gestion de leurs départements respectifs.