La Société guinéenne de palmier à huile et de l’hévéa (SOGUIPAH) est plongée dans une crise de gestion depuis plusieurs années. A l’occasion d’une conférence tenue au ministère de l’agriculture ce vendredi 15 avril 2022, Mamoudou Nagnalen Barry a rassuré qu’un changement sera opéré dans les prochains jours sans préciser une date.

En face des médias, le ministre l’agriculture et de l’élevage a déclaré que face aux dysfonctionnements qui minent cette entreprise publique depuis quelques années, des dispositions sont déjà prises afin de remédier à ce problème. Il dit regretter que la SOGUIPAH ait été mal gérée ces dernières années.

«Elle n’est pas bien gérée actuellement. Une entreprise qui n’a pas tenu de conseil d’administration près d’une dizaine d’années, même pendant une seule année, c’est parce qu’elle n’est pas bien gérée. Le président de la république nous a interpellés hier, lors du conseil des ministres. Il a demandé aux ministres de tout faire pour qu’il y ait un conseil d’administration de toutes les entreprises publiques, car sans conseil d’administration une société publique ne peut pas vivre un jour. La Soguipah est une société qui a un effectif très grand par rapport à ses besoins. Cette entreprise n’a pas simplement besoin des réformes mais d’une révolution. Mais aussi de rompre complètement la manière dont la Soguipah est gérée», a dit promet Mamoudou Ngnalen Barry, ministre de l’agriculture

Et d’ajouter ceci: «C’est une entreprise qui a du mal à payer ses planteurs. C’est choquant, quand tu plantes l’hévéa et que tu sois obligé d’attendre six (6) mois avant d’être payé. Je peux vous rassurer que même hier à la présidence on a parlé de la Soguipah. Mais nous sommes une équipe qui veut trouver des solutions graduelles au problème. On n’est pas pressé. Le débat, ce n’est pas il faut enlever ou mettre tel ou laisser le bureau à Conakry ou l’envoyer à Diécké. D’ailleurs, on a transféré le bureau à Diécké. Il y avait environ 170 personnes à Conakry, on a demandé de ramener ça à 10 personnes», a-t-il révélé.

Par ailleurs, le ministre soutien que lors de sa tournée, il avait trouvé les travailleurs de la Soguipah en train de manifester contre l’administration de la société à Kankan. Mamoudou Ngnalen Barry annonce que sur le champ, il est allé leur dire que son département va faire cette année de la Soguipah, une entreprise normale qui tient son conseil d’administration, paye ses factures, ses employés et surtout les planteurs.

«Nous allons le faire cette année, soyez rassurés. Si je ne le fais pas le président ne me fera pas de cadeau, parce qu’il ne peut pas accepter qu’on soit là et que les planteurs, eux soient là-bas. Si vous voyez les conditions dans lesquelles ils travaillent, tous leurs efforts qu’ils fournissent, c’est simplement inadmissible qu’on ne prenne pas les décisions qu’il faut. Vous pouvez être rassurés que les décisions qu’il faut, on les prendra car personne ne peut empêcher le président de la transition de prendre les décisions qui sont bonnes pour la Guinée. Nous sommes conscients des problèmes de la Soguipah. C’est une société qui est aussi importante qu’un ministère, elle est plus grande que beaucoup de ministère. On ne peut pas prendre ça à la légère. Le président, le premier ministre, ne prennent pas cette situation à la légère. Soyez rassurés que la situation va commencer à se redresser. Elle a déjà commencé.»