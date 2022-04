Trois semaines après sa nomination, le commissaire Abdoul Malick Koné a pris fonction ce vendredi 15 avril 2022, à la tête des services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et des crimes organisés. La passation de service entre lui et le Secrétaire général sortant a été présidée par le Secrétaire général du gouvernement, Abdouramane Sikhé Camara.

Le Colonel Moussa Thiégboro Camara a dirigé les services spéciaux en charge de la lutte contre les crimes organisés durant treize (13) ans (2009-2022). A l’occasion de la cérémonie de passation de service, il rassuré qu’il n’a pas besoin de faire un bilan. Pour lui, le peuple peut témoigner.

«Je me contenterai tout simplement de faire le remerciement. Ce qu’on peut dire mieux, c’est que la garantie du succès demeure indéniablement dans la signature d’action et non dans la rivalité entre les corps. C’est pourquoi je demande à ce personnel policier et gendarme, de se mettre entièrement à la disposition de mon ami, Commissaire Abdoul Malick Koné, désormais secrétaire général des services spéciaux. En le faisant, c’est la république qui gagne. Je renouvelle ma disponibilité, ma loyauté, à accompagner le président et de toute la hiérarchie militaire pour la mission continue. Je reste et demeure à la disposition entière du président de la transition dans la refondation de l’État qu’il a engagée pour le bonheur du peuple de Guinée», a déclaré le secrétaire général sortant.

De son côté, le Secrétaire général entrant dit avoir mesuré à sa juste valeur, l’immensité de la tâche qui l’attend. Pour tout le service rendu à la nation durant les 13 ans à la tête de ce département, Abdoul Malick Koné invite son collègue sortant de continuer à persévérer d’avantage pour les valeurs de la nation.

«En reprenant le flambeau que vous avez su hisser très haut dans le combat contre les fléaux de la drogue, des crimes organisés, de la délinquance économique et financière, je ne ferai qu’emboiter vos pas. Déjà j’ai conscience que les défis à relever sont nombreux. Donc pour la défense de la république, aucun sacrifice n’est trop. C’est en cela que j’invite tout le personnel du service à se joindre à moi pour que nous puissions fédérer et dans une démarche commune, mener à bien dans la discipline, le respect des lois et règlements des nombreuses missions qui nous ont assignées conformément aux idéaux et à la vision politique de refondation de l’État prônée par le président du CNRD. Car c’est ensemble et unie que nous serons forts, pourquoi pas de transcender ensemble les défis. En ce qui me concerne, sachez que vous trouverez en moi ce chef, collaborateur entièrement à votre disposition», a-t-il monsieur Koné.