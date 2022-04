En session ordinaire du Conseil des Ministres ce jeudi 14 avril 2022 , plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit entre autre de l’ouverture de l’hôpital national Donka. Au cours de cette rencontre, le conseil présidé par le colonel Mamadi Doumbouya a décidé de réorganiser l’hôpital national Donka, afin dit-il de marquer la rupture avec le passé.

Parmi ces mesures, figurent : l’ouverture d’une ligne budgétaire dédiée au nouveau CHU ; donner un nouveau nom au CHU , créer un nouveau centre hospitalier universitaire (CHU) sur le site rénové de Donka…

«Créer par décret présidentiel portant statuts d’exception, le nouveau Centre Hospitalier Universitaire de Donka (CHU Donka) qui prendra en charge toutes les activités sur le nouveau site de Donka, sous la responsabilité directe du concessionnaire de gestion. Ces statuts devront être adaptés aux conditions d’un hôpital universitaire moderne. Cette disposition doit définir les rôles et responsabilités complémentaires du ministère de la santé et de l’hygiène publique et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation dans la structure de gouvernance du nouveau CHU. D’ouvrir une ligne budgétaire spéciale qui alimentera un compte dédié au nouveau CHU sous la responsabilité du concessionnaire; de maintenir sous la responsabilité de l’actuelle Direction Générale, la gestion de l’ancien hôpital Donka sur le site du Camp Camayenne et ce jusqu’à sa fermeture définitive, lorsque l’ensemble des services auront été transférés au nouveau CHU ; de créer un nouveau centre hospitalier universitaire (CHU) sur le site rénové de Donka, en conformité avec les normes internationales en la matière, et procéder au recrutement tant au niveau national qu’international du personnel médical spécialisé devant y travailler; de donner un nouveau nom au CHU pour marquer la rupture avec le passé», a décidé le conseil lors de la rencontre.

Plus loin, le président de la transition demande qu’il y ait une communication large sur la réorganisation du CHU.

«Il faut entreprendre une stratégie de communication appropriée pour informer les populations et les différentes parties prenantes de la portée de ces décisions», a-t-il conclu.