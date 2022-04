Le premier ministre a présidé ce vendredi 15 avril 2022, la cérémonie inaugurale du cadre de concertation inclusif, tenu au palais Mohamed V. Mohamed Béavogui a dans son discours de circonstance, mentionné que le cadre de concertation qui a démarré ce jour se veut inclusif.

Le chef du gouvernement a exprimé son souhait quant à la participation de tous : «Force est de constater que certains de ceux qui doivent prendre part à cette concertation ne sont pas là. Nous devons donc travailler à ce que ce cadre soit le plus inclusif possible et faire en sorte qu’ils nous rejoignent.»

Au nom du président Mamadi Doumbouya, Mohamed Béavogui a appelé ses concitoyens au rassemblement, à l’unité, et à regarder dans la même direction.

«Je sais que les blessures et les frustrations se sont accumulées au fil des ans. Donc, les assises nationales constituent le premier pas vers la vérité et le pardon. Ce sont des éléments indispensables pour un dialogue apaisé. Je demande à ceux qui ne sont pas encore autour de la table de nous rejoindre. La Guinée nous appartient tous. Aujourd’hui plus qu’hier, la porte du Colonel Mamadi Doumbouya leur est grandement ouverte. Nous ne réussirons que si chaque guinéen se sent concerné par les changements et réformes engagés par le CNRD et le gouvernement», a-t-il interpellé.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a de nouveau rassuré les leaders politiques guinéens, que ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNRD, «ne seront candidats et nous n’aurons aucun candidat aux élections qui marqueront la fin de la transition.»