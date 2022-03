À l’instar des autres sélections nationales, la Guinée mettra la trêve internationale à profit pour disputer deux matchs amicaux. L’Afrique du Sud et la Zambie sont les prochains adversaires qui feront face au Syli National respectivement les 25 et 29 Mars en Belgique et en France. Deux joueurs guinéens risquent de manquer à ce rendez-vous cependant…

Mandaté par le CONOR pour diriger l’équipe guinéenne au cours de ces journées FIFA, le sélectionneur guinéen Kaba DIAWARA pourrait faire sans deux des 23 joueurs convoqués. Il s’agit notamment de l’attaquant Morgan GUILAVOGUI et du défendeur Saidou SOW. Très en jambe depuis son retour de la CAN, le natif de Toulon ne cesse d’enfiler les buts et de porter son équipe. Le week-end dernier à l’occasion de la 28e journée de Ligue 2, le Paris FC, actuel 2ème du championnat recevait Niort. Et comme d’habitude, GUILAVOGUI était titularisé sur le couloir droit de l’attaque. Malheureusement pour lui, il sera contraint de céder sa place après seulement 38 minutes de jeu. Jusqu’à ce jour, aucune annonce n’a été faite par son club sur la nature de sa blessure ou sur la durée de son indisponibilité.

L’autre inquiétude concerne Saidou SOW, le jeune défenseur de l’AS Saint-Etienne qui a repris les entraînements aujourd’hui ne serait toujours pas à 100% même si l’espoir est permis de le voir honoré sa convocation.

Jusque là, aucun communiqué officiel n’a été fait par la staff technique du Syli national conformément à ces probables absences.