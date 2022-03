Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé a échangé ce mardi 15 mars 2022 avec cinq (5) coalitions politiques sur la mise en place d’un cadre de dialogue entre la classe politique guinéenne et les autorités de la transition.

Il s’agit de la coalition des partis politiques pour l’Alternance (CPA), du Rpg Arc-en-ciel, de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), l’Alliance Démocratique (AD) et la CORED. Les représentants de ses structures politiques après avoir entendu le ministre sur la nature du cadre de dialogue, ont à leur tour affirmé leur décision de retourner au sein de leurs politiques pour des concertations à l’interne.

Mais certaines coalitions montrent déjà ce qui pourrait être plus intéressant pour eux dans ce dialogue. C’est le cas du Rpg Arc-en-ciel qui estime que le dialogue doit être orienté uniquement sur des questions politiques.

« L’aspect qui retient notre attention, c’est comment aller aux élections ? Comment nous allons essayer de prendre en considération l’échéancier politique ? Des questions fondamentales qu’on ne pouvait pas éplucher sur place sans prendre langue avec les collèges des partis politiques que nous formons. Parce qu’autour du Rpg Arc-en-ciel, nous avons au moins 45 partis politiques et 202 associations », a déclaré le secrétaire général du RPG Arc-en-ciel, Saloum Cissé.

La même position a été exprimée par l’Alliance Démocratique (AD). Mohamed Lamine Kaba estime qu’élargir le cadre de dialogue à d’autres acteurs comme la société civile, pourrait ne pas aboutir à des résultats escomptés.

« Vouloir associer les partis politiques et la Société civile autour d’un débat, on risque d’annihiler nos efforts, parce que nous n’avons pas les mêmes préoccupations. Donc, il serait important que le cadre qui sera mis en place tienne compte de nos préoccupations », a soutenu le président de FIDEL et Coordinateur de l’Alliance démocratiques.

La CPA dirigée par Me Alfred Mathos n’a pas manqué d’exprimer son souhait, lui aussi afin que ce cadre de dialogue prenne en compte leurs préoccupations. D’ailleurs, Alfred Mathos a indiqué avoir déposé un mémorandum auprès du ministère Mory Condé dans lequel sa coalition exprime ses préoccupations.

Pour Aliou Condé de l’UFDG, les échanges ont été assez fructueux et ils ont senti une ouverture d’esprit de la part des autorités de la transition. Mais puisqu’ils ont reçu la lettre le week-end dont la compréhension faisait l’objet d’interprétations diverses, Ils sont venus s’enquérir auprès du ministère de quoi il s’agit réellement.

Après les échanges, les quatre personnalités qui ont représenté l’ANAD pensent avoir compris de quoi s’agit-il exactement et promettent de rendre compte. « Il s’agit en fait de réfléchir sur le cadre de dialogue permanent qui va être mis en place, quel est l’objet de ce cadre, quelle est sa composition, et sa durée de vie », a expliqué Aliou Condé de l’ANAD.

Enfin, la CORED dirigée par Mamadou Sylla a clôturé cette journée de concertation ce mardi avec le ministre Mory Condé. Elle compte se retourner à la base elle aussi, pour produire un document contenant leurs propositions d’ici à jeudi.