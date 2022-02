L’acte s’est déroulé dimanche 12 février 2022, dans la commune rurale de Garambé, plus précisément à Gnembé où la centrale électrique en question est en construction. Les voleurs pris la main dans le sac auraient proposé de l’argent à la personne qui les a démasqués.

Suite à cette opération, un témoin des faits s’est confié à notre rédaction:

«Il était 09 heures et moi je travaillais dans une clôture près de la centrale, quand j’ai aperçu un homme avec une planche en bois qu’il est venu déposer sur un tricycle garé à un angle, pas trop visible. Il a fait plusieurs tours, sachant que c’était un dimanche et qu’il n’y avait pas de travail. Je me suis approché avec mon téléphone activant la caméra…», a-t-il raconté.

Il a continué les explications en ajoutant également: « Le conducteur du tricycle m’a expliqué qu’il a été appelé par un certain Madiou pour transporter les planches. Quand ce dernier est venu il m’a souligné à son tour que c’est le gardien qui lui a donné les planches. Et selon le gardien du site, on l’a offert ces planches mais comme je lui ai dis que je filmais, il a refusé de montrer son badge. Finalement ils sont venus me proposer de l’argent pour étouffer l’affaire, chose que j’ai refusée », a témoigne Touré.

Ce lundi 13 février 2022, le responsable du site Ben Youness à pu visionner les vidéos impliquant ses employés, à savoir un gardien et un ouvrier. Ils ont été interpellés. Madiou Tall, recruté en 2019 a reconnu les faits. En colère son employeur a demandé qu’il ramène ce qu’il avait pris et lui a signifié son licenciement à notre présence.

Tiguidanke Diallo, correspondante de Guinée360.com