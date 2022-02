C’est l’information du jour, après leur limogeage par décret présidentiel pour des faits présumés de détournements de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité par devant la CRIEF», Mamadou Djoulde Diallo DG de la SEG, son comptable, et le Maire de Matam Seydouba Sacko ont passé leur première nuit à la maison centrale de Conakry.

Des sources indiquent que Mamadou Diouldé Diallo aurait tenté de sortir du pays, alors qu’une procédure judiciaire avait été lancée contre lui.

Pour l’heure, il serait détenu avec son comptable ainsi que plusieurs autres personnes limogés à cet effet.

Pour rappel, ils sont poursuivis pour des faits présumés de détournements de deniers publics constatés lors du dégel des fonds publics quelques semaines après la prise du pouvoir par le CNRD.