À travers un décret lu à la télévision nationale lundi 14 février 2022, le président de la transition a limogé sept directeurs généraux dont celui de la SEG, de la pharmacie centrale de Guinée et le maire de la commune de Matam.

Ils sont poursuivis pour des faits présumés de « Détournements des deniers publics, Faux et usages de faux en écriture publique et complicité » pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et financières et devant certaines juridictions du pays.

Il s’agit entre autres :

1)- Directeur Général de la Société des eaux de Guinée (SEG) : Mamadou Diouldé Diallo,

2)- Directeur de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG): Dr Moussa Konaté

3)- Directrice Générale de l’Agence Nationale de l’Assainissement de la Salubrité Publique (ANSP) : Madame Condé Marie Touré

4)- Directeur Général de l’Hôpital de l’amitié Sino-Guinéenne: Dr Tolno Sandi Kola

5)- Maire de la Commune de Matam: Saidouba Sacko

6)- Directeur Général du Fond de Sauvegarde de l’Environnement (FSE) : Amadou Sébouri Touré

7)- Directeur Général de l’Office National de Contrôle Sanitaire des Produits de Pêche et de l’Aquaculture: Moussa Keita Kabassan