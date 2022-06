Selon un document distillé sur les réseaux sociaux hier lundi, l’agent judiciaire de l’État a invité le Directeur général de l’Office Guinéen de Publicité (OGP), à se présenter le 1er juin 2022, pour une séance de travail. Cette invitation a suscité beaucoup de spéculations. Mandian Sidibé comme c’est de lui qu’il s’agit, est sorti du silence ce mardi, pour donner sa version.

«C’est une cabale qui est montée contre Mandian Sidibé pour faire en sorte qu’il n’y ait jamais l’accalmie dans la maison OGP. Tous les matins, il faut qu’il y ait un sujet à débattre pour que finalement le président se dise, comme il y a trop de bruits à l’OGP, je vais mettre ce monsieur (Mandian Sidibé, Ndlr) à l’écart. Ce sont des pièges qu’on est en train de me tendre», a laissé entendre le Directeur général de l’OGP.

Mandian Sidibé dit être serein et invite ses proches à faire pareille car dit-il,« je ne me reproche de rien et si j’ai quelque chose à appliquer, je vais expliquer à ma hiérarchie.»

Le patron de l’Office Guinéen de publicité, accuse son entourage d’avoir partagé le document de son invitation par l’agent judiciaire de l’État sur les réseaux sociaux. Il précise que ce document «n’a rien à avoir avec la CRIEF , cela n’a rien à avoir avec un détournement. C’est par rapport à un agent qui est allé en France depuis 2017 pour des soins. Il a demandé l’autorisation d’absence pour un mois, arrivé, on estime que le diagnostic était plus que ce qui a été révélé en Guinée, chose qui a fait qu’il y a passé plus d’un an. Quand il est revenu, il a été licencié pour abandon de poste. J’ai été invité pour ça, afin de régler l’affaire à l’amiable.»