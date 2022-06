L’inculpation de ces agents en fonction à la BAC n⁰1, suite au meurtre de Thierno Mamadou Diallo, a été officialisée par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, lundi soir. Après ce geste, l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) a exprimé sa satisfaction et a invité les autorités de la transition à faire de même pour tous les crimes de sang commis en Guinée.

Thierno Mamadou Diallo avait été tué par balle lors d’une manifestation, contre la hausse du prix du carburant le 1er juin 2022. Treize jours après, le parquet général a dévoilé la liste des agents présumés auteurs de ce crime. Cela, après que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn ait inculpé cinq (5) personnes, l’une pour meurtre et les quatre (4) autres pour abstention délictueuse.

Il s’agit de l’Adjudant-Chef Moriba Camara, inculpé pour meurtre et placé immédiatement sous mandat de dépôt par le tribunal de Dixinn. Le commissaire principal Pierre Lamah, Adjudant-Chef Mamadou Yéro Barry, le Maréchal de logis Laye Camara et le Brigadier-Chef Moustapha Camara ont été inculpés à leur tour pour abstention délictueuse et placés sous contrôle judiciaire.

La société civile, les partis et les organisations de défense des droits de l’homme s’étaient tous indignés après ce meurtre. Aujourd’hui, le président de l’OGDH, se dit soulagé par la décision du procureur et invite les autorités judiciaires à poursuivre cet élan vers tous les auteurs des crimes de sang en Guinée.

«Nous sommes vraiment soulagés par la décision et de la rapidité dans laquelle les présumés auteurs ont été identifiés. C’est une première en République de Guinée. Vous savez que la Guinée est l’un des pays où il y a le plus de violences, depuis l’indépendance. Nous espérons que, pour les événements du 28 septembre 2009, le procès va se tenir et que tous les cas de violations des droits de l’homme et de destruction des biens, leurs auteurs seront poursuivis. Comme ils ont commencé déjà en lisant la liste de certaines personnalités qui se sont illustrées dans le cadre des violences pendant le régime d’Alpha Condé. Cela suscite un grand espoir pour nous», a déclaré Souleymane Bah.