L’Académie KPC située dans la sous-préfecture de Khorirah, préfecture de Dubréka, a démarré ses activités depuis septembre 2021. Vue l’avancement des travaux sur le site, elle compte ouvrir du 10 au 11 septembre 2022. Bien avant cette période, découvrez un énorme investissement effectué dans ce chantier par le PDG de la Guinéenne de construction et de prestation (GUICOPRES), pour le rayonnement du football à la base, dans le pays.

L’Académie KPC est un centre d’éducation et de formation de football située dans la sous-préfecture de Khorira. Elle est bâtie sur 13 hectares et est composée de quatre grands bâtiments, quatre terrains de jeux, une forêt et une piscine. Le site possède des blocs structurés de la façon suivante :

– Bloc Administratif : composé des pôles administratif, sportif et un auditorium de haut niveau de 188 places.

– Bloc Académique : composé de 2 Pôles le Pôle Académique dont 4 salles de classes, une salle informatique et une salle de détente +TV. – Pôle Restauration dont : 2 réfectoires et une cuisine monté avec les appareils de la dernière génération.

-Bloc Dortoir composé de 02 niveaux : RDC: 14 cabines pour les Académiciens dont 02 lits superposés de 4 places chacune, deux salles de détente et une salle de lecture. Au premier étage avec 18 cabines pour les pro, un dortoir collectif, une cabine Suite, une salle de détente + TV.

-Bloc Médico Sportif, composé de 02 pôles : pôle médical ; pôle Sportif dont une grande salle de gymnastique équipée des machines de tout genre adaptées aux besoins du sport, 5 vestiaires, une buanderie.

Par ailleurs, il y a également quatre terrains de jeux, dont entre autres: 3 terrains en gazons synthétiques et terrain en gazons naturel. Non loin de là, se trouve une forêt classée sur une superficie de 1hectar et demie.

«A l’académie KPC est un centre de formation qui accueille des jeunes de 12 à 18 ans avec 3 objectifs principaux: d’une part alimenter l’équipe professionnelle du HAFIA, d’autre part alimenter le Syli nationale, et troisième part, pour les plus ambitieux et plus talentueux d’entre eux, de pouvoir s’expatrier dans les meilleurs clubs européens», a précisé Thierry Guillou, directeur technique de l’Académie KPC.

Les critères de recrutement au sein de cette académie ont été aussi détaillés par monsieur Thierry, qui a dirigé la visite ce vendredi 13 mai 2022.

«Etre un jeune footballeur très talentueux, à partir de là, il y a deux voies: c’est de participer aux détections spontanées ouvertes à tout le monde et qui a lieu dans les quartiers de Conakry ou dans les préfectures ou sous-préfectures à l’intérieur du pays. La deuxième voie, c’est via la cellule de recrutement, des observateurs qui sillonnent le grand Conakry et dès qu’ils voient des jeunes talentueux dans les quartiers, dans les clubs informels, dans les académies, nous alertent et nous permettent ensuite de les inviter en stage, en vue d’une éventuelle intégration. Et dans les deux voies, c’est uniquement destiné aux jeunes footballeurs les plus talentueux», a ajouté Thierry Guillou.

«Il n’y a rien a payé, tout est totalement gratuit pour intégrer (…) Une fois que l’enfant intègre définitivement l’académie, il est logé, nourri, scolarisé, entraîné et soigné», a-t-il poursuivi.

De nos jours, la somptueuse Académie KPC regorge 28 joueurs.