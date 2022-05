Suite à un mandat de dépôt lancé contre lui ce samedi15 mai par le parquet de Dixinn, Ibrahima Korbonya Baldé a été mis aux arrêts dans l’après-midi à Conakry. Des sources indiquent qu’il a été arrêté et conduit à la Direction Centrale de la police judiciaire de Kaloum.

Ibrahima Korbonya Baldé et un certain Mamadou Samba Barry sont poursuivis pour des faits de menace de mort, d’injures, mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité public, divulgation des fausses informations par le biais d’un système informatique contre Tamba Zacharie Milimouno journaliste au groupe Hadafo médias.

Des infractions selon le communiqué du parquet de dixinn, qui sont définies et réprimées par les dispositions des articles 28, 29, 32 et 35 de la loi relatives à la cybersécurité.

Conformément aux dispositions des articles 52, 81 et 121 alinéa 2 du code de procédure pénale, le parquet de Dixinn requiert de rechercher et de conduire les principaux concernés devant la Direction Centrale de la police judiciaire.