Ouverture ce mercredi 11 mai 2022, à Conakry des « Journées du Civisme Fiscal ». L’initiative est du Gouvernement de la Transition à travers le Ministère du Budget. Elle vise à créer une passerelle avec les contribuables et permet de faire le diagnostic réel de l’ensemble des mécanismes de mobilisation des recettes fiscales.

Les « Journées du civisme fiscal » vont favoriser l’accomplissement volontaire par les contribuables de leurs obligations fiscales. L’une des mesures louables qui cadre avec cette ambition est le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), un projet de l’Etat Guinéen mis en œuvre par la société Webb Fontaine Group.

Les travaux des « Journées du civisme fiscal » ont démarré ce mercredi à Conakry. L’événement a été lancé par le Premier Ministre et a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, les acteurs du secteur privé, les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers.

Au menu de la rencontre, plusieurs thématiques, notamment le civisme fiscal, le contrôle fiscal et le recouvrement de l’impôt, les causes et conséquences de l’incivisme fiscal, les remèdes à l’incivisme fiscal et la qualité du service rendu à l’usager. Des exposés ont été faits sur chacune des questions avec des recommandations permettant aux contribuables de s’acquitter correctement de leurs obligations fiscales.

Le but de cette action est de permettre à l’Etat, de mobiliser davantage de ressources pour pallier aux défis budgétaires, économiques et sociaux afin de pouvoir financer les projets de développement pour le bien-être des populations.

Prenant la parole, le Ministre du budget, Moussa Cissé, a fait mention de plusieurs actions phares qui entrent dans le cadre de cet objectif du Gouvernement.

« Il s’agit notamment de l’accélération de la digitalisation du paiement des taxes et des droits de douane en ligne et en mobile money, la conception du Guide du Citoyen, les actions envers le secteur informel, les Centres de Gestion Agréés (CGA), la sensibilisation au sein des universités, des marchés publics et des usagers ».

A la prise du pouvoir du CNRD, le Président de la Transition, s’est engagé à faire de la refondation de l’Etat son cheval de bataille. Ce qui, selon le Premier Ministre, exige de chacun un engagement, un comportement et une attitude citoyenne pour le bien-être collectif.

« Cela passe, entre autres, par le respect des obligations fiscales de chacun d’entre nous. Les recettes fiscales mobilisées par les régies financières sont les ressources sur lesquelles les Guinéens doivent compter pour permettre à l’État d’assurer une amélioration du cadre de vie de nos populations », précise Mohamed BEAVOGUI.

Parlant des régies de recettes qui permettent l’atteinte de cette mission, l’Etat mise notamment sur la Direction Générale des Impôts, les Douanes, le Trésor public et le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG).

S’agissant du Guichet Unique du Commerce Extérieur qui est un instrument nouveau dans l’écosystème des affaires en Guinée, il a contribué grandement à assurer un service de qualité aux contribuables dans le domaine de l’import-export. Cela par la facilité introduite dans l’accomplissement des opérations du commerce extérieur, notamment l’accès à l’information sur les procédures commerciales, l’accès aux textes réglementaires et lois, les simulations tarifaires, les gains de productivité et de revenus pour les opérateurs économiques, la réduction des délais et des coûts dans un environnement simple et sécurisé.

A l’Etat, le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée permet de favoriser une amélioration significative et une sécurisation nette des recettes. Le Guichet Unique a également permis le renforcement des capacités des agents de l’administration, la digitalisation et la dématérialisation des procédures.