La participation du Rpg Arc-en-ciel et les partis alliés, à une réunion de G58 sur le chronogramme de la transition au siège de l’Ufdg mercredi, continue de faire parler plusieurs observateurs politiques en Guinée. Au PEDN, cet acte de rapprochement est salué par le président du parti, qui s’est prononcé sur cette actualité ce samedi 14 mai 2022, au cours d’une assemblée générale.

«J’applaudis ceux qui se marient et qui étaient opposants. Peut-être que mariage c’est trop dire pour l’instant mais, attendons de voir. Le fait qu’ils aient pu se rencontrer, c’est déjà une bonne chose», a réagi Lansana Kouyaté.

Il signale que le regroupement des partis politiques pour un combat commun, ne devrait pas être vu sur un angle ethnique :

«Rappelez-vous, quand le PEDN a participé au collectif de l’opposition composé de l’UFDG, de l’UFR et d’autres partis. Qu’est-ce que, ceux qui les rendent visitent aujourd’hui nous ont dit ici ? Que Kouyaté est allé se donner aux peulhs. Mais pourquoi pas? Parce-que c’est une question d’association et de regroupement. La Guinée est une famille, que ceux qui ne le savent pas, maîtrisent cela une bonne fois pour toute. Les malinkés sont divisés, les peulhs le sont entre eux. Les soussous, la même chose et les forestiers, pareil.»

Et de poursuivre également : «Personne ne m’entendra recommander la violence pour en finir avec des problèmes que nous nous créons nous-mêmes. Il faut qu’il y ait un changement de mentalité et qu’on se dise qu’on est un même peuple», a averti Lansana Kouyaté.