Les avocats d’Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba étaient devant la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry ce jeudi 14 avril 2022. Ils ont fait appel contre la décision du juge de première instance qui a rejeté la demande de mise en liberté de leur client.

Me Paul Yomba Kourouma et Me Lancinet Sylla disent être venus exposer le motif de leur appel. Ces avocats sollicitent l’infirmation de l’ordonnance rendue par le 1er juge et de statuer à nouveau sur le dossier en ordonnant la mise en liberté de Touma.

Comme toujours, Me Lancinet Sylla n’a pas manqué de rappeler que son client est en détention provisoire prolongée depuis maintenant 5 ans jour pour jour. Il est à la maison centrale de Conakry depuis le 14 mars 2017 et son mandat n’a jamais été renouvelé.

« La loi dit que lorsque le titre en vertu duquel une personne est détenue n’a pas été renouvelé, la conséquence est que la personne doit être immédiatement remise en liberté, mais malheureusement ça n’a jamais été le cas. Cela étant, notre client a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, ça fait plus de 5 ans il n’a pas été jugé. Il est en droit d’exiger ce qu’il soit mis en liberté en attendant l’organisation de son procès. »

Les avocats craignent également que la pathologie dont souffre leur client ne l’emporte s’il n’est pas soigné dans un bref délai. La hernie de la ligne blanche diagnostiquée à Toumba, s’est développée ses dernières années et son traitement nécessite une intervention chirurgicale en dehors du territoire national.

« Nous avons peur que l’irréparable se produise. Nous voudrions que la justice nous entende pour éviter qu’il soit trop tard. Parce que nous avocats nous portons aujourd’hui la voix de notre client dont le stade de santé est plus que préoccupant. Nous avons espoir que la justice nous entendra cette fois-ci avant que l’irréparable ne se produise. »

Les avocats espèrent que le juge dira le droit y égard des dossiers médicaux et le non-renouvellement du mandat de leur client. La décision est attendue le 28 avril 2022.