Ce sont les avocats du FNDC et le cabinet Bourdon et associés, qui ont transmis ce jeudi 14 avril 2022, la liste du premier lot de preuves des dénonciations et exactions commises sous le régime Alpha Condé au parquet général de Conakry.

Les avocats précisent dans le document, que ces exactions ont été commises notamment pendant la lutte contre le 3ème mandat annexé dans une liste nominative des personnes directement ou indirectement impliquées.

A la tête de liste, on y retrouve l’ancien président Alpha Condé lui-même, suivi de son ex-ministre des affaires présidentielles ministre de la défense nationale Mohamed Diané, l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, Ismael Dioubaté ex-ministre du budget, Dr. Awada à l’époque DG de l’hôpital Ignace Deen, Domani Doré porte-parole du RPG et d’autres anciens hauts dignitaires du régime Condé.

Ci-dessous le courrier ainsi que la liste des 92 personnalités citées par les avocats.