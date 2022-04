Après plus de quatre (4) heures d’attente à la Direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) ce jeudi 14 avril 2022, Albert Damantang Camara, ancien ministre de la sécurité et de la protection et Ibrahima Kourouma, ancien ministre de l’urbanisme et de l’habitat ont été sommés finalement de rentrer chez eux.

«C’est fini pour aujourd’hui. Nous partons pour revenir à nouveau mardi. Le reste, adressez-vous aux avocats», a déclaré Albert Damantang Camara dans sa voiture.

Apparemment déçu de la procédure d’interrogation de leurs clients, un des avocats de ces anciens ministres a exprimé sa colère : «On n’a pas été auditionnés. Depuis le 4 avril il n’y a pas eu d’audition. Ils viennent juste pour faire des va-et-vient. On ne nous dit rien de claire et ils ne sont ni placés sous contrôle judiciaire. On rentre et on revient mardi», s’indigne maître Chérif.

Selon cet avocat, l’ancien ministre des finances Mamadi Camara et l’ancien président de la CENI Lounceny Camara sont déjà rentrés.