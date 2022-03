Lansana Bangoura dit Roy a été accusé de vol d’un écran téléviseur à Nongo, dans la commune de Ratoma, par une jeune fille de 16 ans. Arrêté par la brigade anticriminalité (Bac 5) de cette zone, il est mort en détention préventive ce lundi 14 mars 2022 à la maison centrale de Conakry.

A en croire les témoins, Lansana Bangoura connu sous le surnom »Roy », a été interpellé le 4 février dernier, alors qu’il revenait de la mosquée devant la cour de son patron Me Koita, qui deviendra plus tard son avocat.

« Ils sont venus présenter une mineure devant l’accusé, pour complicité de vol d’un écran téléviseur. Quand il été arrêté, on l’a envoyé au siège de la Bac 5 à Nongo. Ils ont tout fait pour le dissuader… Roy a dit qu’il ne connait pas la fille. Une mineure âgée de 16 ans. Les témoins de la fille sont venus à la brigade et dire qu’ils ne connaissent pas l’accusé. Finalement on a différé le dossier devant le commissariat central de Nongo. Après on s’est rendu là-bas avec Me Koita, son avocat. Nous avons vu le commissaire, Colonel Blasco. Il a fourni tous les efforts pour mettre le dossier sur la table des OPJ (Officiers des polices judiciaires). Ils ont été écoutés, les mêmes témoins de la mineure et monsieur Barry qui dit que son écran plat a été volé, disent qu’ils ne reconnaissent pas Roy. Donc le commissariat était obligé de le relâcher », a raconté l’inspecteur Kémo Camara.

Quelques jours après sa libération, le plaignant, monsieur Barry et son équipe qui n’étaient pas contents, ont décidé de déposer une plainte au tribunal de première instance de Kaloum. C’est ainsi que Lansana Bangoura été également déposé à la maison centrale. Pour la libération de Roy, l’inspecteur Kémo Camara a signalé que la garde pénitentiaire en complicité avec la juge du tribunal d’enfants de Kaloum, ont demandé une somme de 10 millions de francs guinéens.

« Je crois qu’il y avait une idée cachée derrière l’arrestation de Roy. Ce n’était pas une affaire d’écran plat (…), dévoile notre répondant.

Il ajoute que le jeudi dernier, N’faly le neveu du défunt étant un gendarme, a été orienté vers la garde pénitentiaire. « En complicité avec la juge du tribunal d’enfant de Kaloum, Ramatoulaye Bah, ceux-ci ont demandé 10 millions pour relâcher provisoirement Lansana Bangourra.(…)

« Même ce matin on était en train de parler de ces 10 millions. Hier, à 20 heures 40, Roy et moi avions échangé. Et il ne m’a pas dit qu’il est malade. C’est ce matin qu’on vient de nous annoncer qu’il est mort », regrette l’inspecteur.

Lansana Bangoura laisse derrière lui 6 enfants et une veuve.