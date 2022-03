Depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, les acteurs politiques ont plusieurs fois été conviés à des rencontres avec les autorités de la transition. Sauf que, ces différentes rencontres n’ont pas permis jusque-là de maîtriser la situation, parce que la démarche a toujours été biaisée, à en croire la présidente du parti PGPD, ancienne députée.

Invitée à se prononcer sur l’invitation adressée aux partis politiques par le Ministre de l’Administration du Territoire Mory Condé ce mardi 15 mars, Madame Yansané Bintou Touré souhaite simplement que la démarche soit la bonne.

«On a souvent été invité par le Ministre de l’Administration du Territoire, on est partie jusqu’à suivre un match avec lui dans un réceptif hôtelier de la place, c’était conviviale, mais on lui a porté confiance pensant que ce couloir allait être ouvert, après les partis se retrouvent devant le premier responsable du CNRD, on nous dit que c’est pour présenter nos meilleurs voeux, donc des invitations en invitations, franchement j’espère que cette fois-ci ce sera la bonne et il y aura des résultats fructueux pour sortir de ce carcan. Parce qu’on ne peut pas mener une transition sans les partis politiques », prévient-elle.

Cette leader politique signale que le président de la transition est en train de s’éloigner petit à petit de son premier discours quand il a pris le pouvoir. « Pourtant c’est un discours qui était rassurant ».

Visiblement très déçue, la présidente du parti PGPD invite le Colonel Doumbouya à agir conformément à cela.

«Il faut qu’il se focalise sur son premier discours, moi je crois en sa volonté de bien faire les choses, mais qu’il comprenne qu’il peut faire ça parallèlement à un cadre de dialogue», estime l’ancienne parlementaire.