C’est une annonce qui a été faite ce lundi 14 mars 2022, par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger. Morissanda Kouyaté a fait savoir que ces Guinéens ont été répartis dans les pays européens.

«272 Guinéens vivant en Ukraine ont pu être évacués vers l’Union Européenne», a annoncé le ministre.

Selon le chef de de la diplomatie guinéenne, ces Guinéens sont répartis comme suit : «Pologne: 144 ; France 93 ; Allemagne 24 ; Belgique: 8 ; Italie: 1; Suède : 1; Espagne 1. 65 guinéens enrôlés auprès du Conseil des Guinéens d’Ukraine restent bloqués dans les villes de Kiev, Odessa, Zaporoztina, Yagotine, Dnipro, Kharkiv, Kherson, Chamigiv et Lviv.»

Par ailleurs, Morissanda dit être heureux d’informer que sur instruction du Colonel Mamadi Doumbouya, «un montant 103.000 euros, soit environ 1 milliard de francs guinéens (GNF), a été transféré à notre Ambassade à Berlin afin de venir en aide à nos compatriotes affectés par le conflit en Ukraine»

Le ministre des affaires étrangères de la coopération et des Guinéens de l’étranger, précise que le président Mamadi Doumbouya a insisté que la répartition de ce montant «se fasse dans la plus grande transparence, en associant les Représentants des communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, et en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables (familles, malades…).»