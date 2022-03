L’ex directeur central de la police judiciaire (DCPJ), Aboubacar Fabou Camara poursuivit pour des faits «d’arrestation arbitraire, de dénonciations calomnieuses, menaces, violences et injures» au préjudice de Oumar Sylla alias Foniké a été reconnu coupable «d’abus d’autorité» par la Cour d’Appel de Conakry, ce lundi 14 mars 2022.

Le ministère public avait requis 2 ans de prison dont un an avec sursis assorti d’une amende de 5 millions de francs guinéens. Mais le juge vient de tranché. Djéila Barry déclare Fabou Camara non coupable «d’arrestation arbitraire, de dénonciations calomnieuses, menaces, violences et injures». Au contraire, il a été reconnu coupable d’abus d’autorité.

Par conséquent, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 millions d’amende. Au titre des dommages et intérêts, il est condamné au paiement de 5 millions de francs guinéens au bénéfice du Coordinateur National du FNDC Oumar Sylla alias Foniké Menguè.