Le prix des denrées alimentaires ont connu une flambée ces derniers temps dans les marchés de Conakry et à l’intérieur du pays. D’après Bah Oury, ce fait est lié à plusieurs facteurs, et par endroits, le président de l’UDRG dédouane le régime d’Alpha Condé, qui ‘’n’était pas le responsable de cette crise’’.

« La Guinée est en train de traverser une situation financière et sociale très difficile. On a fait comme si le départ du régime d’Alpha Condé était suffisant pour régler le problème. Or l’une des aspérités les plus sérieuses qui ont impacté négativement l’ancien régime, c’était la crise financière par conséquent, la crise économique et sociale. Et après le 5 septembre, les raisons et les réalités liées à cette crise financière et économique ne sont pas réglées. Donc, plus le temps passe, plus la situation s’amplifie. Et c’est la raison pour laquelle il faut comprendre la contrainte de la population qui traverse une situation très difficile », a expliqué Bah Oury, avant de pointer un doigt sur la gestion politique monétaire.

Selon l’analyse du leader de l’UDRG, le vrai problème, c’est la gestion de la politique monétaire. « Jusqu’à présent elle n’a pas fait preuve de rigueur et d’anticipation pour répondre au besoin économique de la Guinée. Et c’est la situation qu’il faut corriger. Avoir une meilleure collecte des ressources inférieures. Et pour ça il faut que la population accepte de payer les impôts. Corriger les défaillances de l’administrateur tant économique que global pour le service l’économie nationale », a-t-il renchéri dans l’émission Mirador chez nos confrères de Fim Fm.

Bah Oury invite de CNRD à être à l’écoute de la population et des acteurs politiques afin de trouver une solution à cette situation.

«Le CNRD doit être à l’écoute et faire preuve d’attention parce que la situation telle qu’elle se présente actuellement, va s’amplifier. La situation mondiale va accentuer la crise économique et financière que traverse-le monde à plus forte raison un pays comme le nôtre. La crise ukrainienne avec son impact sur le choc pétrolier va impacter négativement. Donc ce sont des situations graves qui nécessitent qu’il y ait une entente interne pour nous permettre ensemble de faire face aux difficultés que la population va rencontrer sur le plan d’économique et sociale. Donc en allant dans le sens de la situation économique et sociale il faut nécessairement avoir des réponses politiques et des attitudes politiques pour contribuer à résoudre les problèmes sociaux économiques que la Guinée va traverser »a-t-il lancé

Le 8 mars dernier, plusieurs femmes se sont rendues au palais du peuple pour dénoncer la cherté des prix dans les différents marché du pays.