La coordination nationale du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a échangé avec l’Ambassadeur du Royaume-Uni David Mcllroy accompagné de Mme Sarah Gray Analyste de recherche au ministère des affaires étrangères à Londres, ce lundi sur la situation sociopolitique en Guinée.

La rencontre a eu lieu au siège du Fndc. Les échanges ont porté sur le processus de transition en cours en Guinée et sur la politique africaine du Royaume-Uni.

«Nous avons eu l’occasion de discuter de la situation politique de la Guinée avec mes collègues de l’ambassade et du ministère des affaires étrangères britannique à Londre, pour bien comprendre comment nous pouvons soutenir et accompagner le processus vers les élections qui restent une priorité pour le gouvernement de la Grande Bretagne et soutenir le processus de la transition en Guinée. C’est pour cette raison que c’est important pour nous de parler avec les différents acteurs politiques du pays pour mieux comprendre les soucis», a souligné l’Ambassadeur du Royaume-Uni.

David Mcllroy ajoute que l’objectif pour les Royaume-Uni, est de voir les élections transparentes, crédibles en Guinée. «Il y a beaucoup de retard, mais il faut reconnaître que c’est une étape est nécessaire, qu’il y ait des discussions avant les élections. Cette semaine il y aura des réunions avec plusieurs acteurs politiques du pays, des organisations de la société civile, des entreprises britanniques pour avoir une bonne compréhension de ce qui se passe en Guinée», a annoncé le diplomate.

En face des missionnaires, les responsables du Fndc ont présenté le bilan positif que le CNRD a fait depuis sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021.

«Et nous avons également présenté des impairs du processus en cours qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le déroulement normal de la transition. La rencontre a été très cordiale. Et je crois que la délégation de la Grande Bretagne va maintenir le contact avec nous pour continuer à commenter la situation politique du pays», a expliqué Ibrahima Diallo, l’un des responsables de la coordination nationale du Fndc.

Durée de la transition

Le Front national pour la défense de la Constitution a exprimé ses préoccupations relatives à la durée de la transition également.

«Jusqu’à date nous n’avons pas encore la durée de la transition. C’est une préoccupation inquiétante. Il y a aussi le manque d’un cadre de concertation formelle entre les forces vives de la nation et les membres du CNRD. Nous sommes dans une transition, et la transition est une période d’exception et dans une période d’exception, la base de la gouvernance doit être le consensus et le dialogue. C’est pourquoi nous avons insisté là dessus et nous pensons qu’il y a d’autres impairs que nous avons communiqués aux officiels britanniques, parce que c’est notre rôle de plaidoyer pour la réussite de la transition pour l’intérêt supérieur de la Guinée», a conclu Ibrahima Diallo.

Madeleine Kotus