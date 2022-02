@L’association guinéenne des arbitres de football (AGAF) a tenu une assemblée extraordinaire au cours de laquelle elle a rappelé à l’ordre les arbitres grévistes qui avaient décidé de ne plus officier les matchs des championnats nationaux sans l’amélioration de leurs conditions de travail. Les championnats redémarrent bientôt…

Après une semaine d’interruption, les arbitres vont reprendre les sifflets. Une décision qui résulte de l’assemblée générale extraordinaire convoquée et tenue ce samedi 12 février 2022 dans la salle de réunion du Comité Olympique du stade du 28 septembre de Conakry par l’AGAF, ou Association Guinéenne des Arbitres de Football, présidée par Elhadj N’Famara DIOMANDÉ. En plus de la reprise, l’Association a demandé aux arbitres rebelles de ne plus se prêter à de tels actes sans son autorisation.

@Jeunelhadj